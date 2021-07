Düstere Klima-Szenarien: „Es wird immer schlimmer“

Gastkommentar von Umweltministerin Leonore Gewessler

Vergangenes Wochenende wurden wir in großen Teilen Österreichs von dramatischen Unwettern heimgesucht. Es hat innerhalb von Stunden mehr geregnet als in einem normalen Juli. Kleine Bäche haben sich binnen Minuten in reißende Ungetüme verwandelt, Häuser zerstört und ganze Ortschaften geflutet. Mein großer Dank gilt all den Menschen, die in den letzten Tagen zusammengeholfen haben. Sie haben in einem enormen Kraftakt eine noch größere Katastrophe verhindert.