NÖ: Mehrere Orte zu Katastrophengebieten erklärt

Nach den starken Regenfällen vom Wochenende sind die Pegelstände entlang der Donau in Niederösterreich am Montag zwar leicht gefallen. Dennoch wurden mehrere Orte am Montag zu Katastrophengebieten erklärt. Betroffen sind nach Angaben des Landes Neuhofen a. d. Ybbs (siehe Video), Ferschnitz und Euratsfeld im Bezirk Amstetten, Paudorf und Furth (beide Bezirk Krems) sowie Aggsbach-Dorf in der Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk). LHStv. Stephan Pernkopf sicherte in Absprache mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) rasche Hilfe zu.