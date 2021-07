Umstrittene türkise Argumente im Streit um Justiz

Die Justizministerin außerhalb des demokratischen Systems? Diesen Verdacht hegt die ÖVP - in Gestalt von Wolfgang Gerstl, Verfassungssprecher der Kanzlerpartei seit 2011. In der „Krone“ meinte er zu einer Anfragebeantwortung von Alma Zadić, wonach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht dem Interpellationsrecht unterliegen, also müsse sie auch nicht dem Parlament Auskunft darüber erteilen, dies sei rechtlich falsch. Nun gibt es den Konter. Aus grünen Kreisen heißt es, der Angriff ziele ins Leere. „Die Ministerin agiert entsprechend der Rechtssprechung. Die gilt seit 2008.“