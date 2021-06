Justitia im Fokus: Jetzt ist Chefin Zadic gefragt

Bemerkenswert: Am Montag vor zwei Jahren verfasste die Liste „Jetzt“ einen Fraktionsbericht zum Thema BVT-Skandal. Die damalige Abgeordnete Alma Zadic hält darin unter anderem fest, dass die WKStA im Kontext der überfallsartigen BVT-Hausdurchsuchung „ihre Sorgfaltspflichten in mehrfacher Hinsicht (Auswahl der Polizeieinheit, Auswahl der Ziele der Razzia, Sicherung der Daten und Datenträger) verletzt“ hat. Zudem fehle es der zuständigen Staatsanwältin an Wissen. Ähnlichkeiten zu Ibiza drängen sich auf.