Impulsprogramm fördert mit 165 Millionen Euro

Die meisten Anträge entfielen auf die Bezirke Neusiedl und Oberwart, 49 Fälle waren es in Rust, 388 in Eisenstadt. „Dank der Bundesregierung haben wir die Krise gut gemeistert und stehen heute besser da als viele andere“, sagte Sagartz. Mit der Wirtschaftsministerin sprach er konkret über den Standort Burgenland: „Erfreulich ist, dass viele Betriebe dieses Förderangebot in Anspruch genommen haben. Zur Rettung vieler Jobs war die Initiative unbedingt notwendig.“