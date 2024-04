Höhere Grenzwerte geplant: Sorge bei Bürgern

Gutachten: Unter Irrelevanzschwelle

Von der Bezirkshauptmannschaft heißt es, dass ein Gutachten einer Amtssachverständigen vorliege, welches zum Ergebnis komme, dass „bei der Beurteilung von Umweltauswirkungen durch Lufteinträge der Gesamtausstoß an Schadstoffen die wesentliche Rolle spielt und in diesem Zusammenhang die beantragte Änderung in Ansehung des WHO-Richtwertes für Formaldehyd in der Raumluft sich als geringfügig darstellt und unterhalb üblicher Irrelevanzschwellen liegt.“ Es sei vorgesehen, dass der Ausstoß im Bereich der Trocknungsanlage erhöht und im Bereich der Spanplattenpresse gesenkt wird.