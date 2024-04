„Ich lege die Entscheidung in die Hände des ÖOC“

Doch ob sie tatsächlich beim Event der fünf Ringe an den Start gehen wird, ist noch offen. Denn selbst der eine von zwei zusätzlich verfügbaren Quotenplätzen der „Developing Nation“ – ein Status den Österreich hat, da man sich bei den letzten beiden Olympischen Spielen im Windsurfen nicht dafür qualifizieren konnte – bringt noch nicht die finale Teilnahme.

„Ich hoffe auf die Chance“

Das endgültige „Go“ kommt vom ÖOC, das entscheidet, ob dieser Platz auch „beschickt“ wird, also in Anspruch genommen wird. „Ich hoffe, dass ich die Chance bekomme und lege die Entscheidung in die Hände des Komitees“, so die iQFoil-Athletin.