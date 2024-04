Neusiedler See wird zum Mekka für Abenteurer

„Ahoi, Neusiedler See“ – so lautet der Ruf bei Lakemania am 19. Mai. In Kajaks und Kanus geht es fünf, 17 oder 42,195 Kilometer auf große Fahrt. „Jeder Ruderschlag, jeder Paddel-Einsatz ist eine Liebeserklärung an unseren Steppensee", betonten die Veranstalter von Burgenland Extrem beim offiziellen Startschuss am Mittwoch in Rust.