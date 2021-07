Fluten in Deutschland: „Leid nimmt gar kein Ende“

Die Lage in Deutschland nach der heftigen Regenflut spitzt sich weiter zu. In der Nacht auf Samstag brach ein Damm der Rur in Nordrhein-Westfalen, ein ganzer Ort mit 700 Einwohnern musste evakuiert werden. Die Zahl der Toten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erhöhte sich auf 133, Dutzende weitere Menschen werden noch vermisst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Samstag ins Katastrophengebiet von Erftstadt reisen - dort droht ein Stadtteil in einem Erdloch zu versinken. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz erklärte: „Das Leid nimmt auch gar kein Ende.“