Hochwasser in Deutschland: Tierheim evakuiert

Starkregen, Hochwasser, Fluten: Die Unwetter in Deutschland haben nicht nur schwere Schäden angerichtet und zahlreiche Tote gefordert, auch viele Tierschutzvereine und Tierheime waren betroffen. Es kam zu mehreren Stromausfällen, das Tierheim in der Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen musste evakuiert werden. Zahlreiche Helfer retteten Hunden, Katzen und Co. mitten in der Nacht vor den Fluten. Alle Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden.