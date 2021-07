Flut-Drama: 12 Menschen starben in Behindertenheim

Ein unfassbares Drama spielt sich im Nachbarland Österreichs ab: Die Zahl der Todesopfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz steigt stündlich - mittlerweile sind es über 80 Tote und mehr als 1300 Vermisste. Das Hochwasser bringt die Menschen in Deutschland an den Rand ihrer Kräfte. Besonders tragisch: In der Stadt Sinzig im Landkreis Ahrweiler, wo auch die besonders betroffene Gemeinde Altenahr liegt, starben zwölf Bewohner eines Behindertenheims, während sie auf Rettung warteten.