Niederlande: Tausende fliehen vor Hochwasser

Die verheerenden Unwetter halten Europa weiterhin in Atem: Wegen des Hochwassers haben am Freitag in den Niederlanden Tausende Menschen ihre Häuser im Süden des Landes verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Unter anderem ist die Stadt Venlo mit rund 100.000 Einwohnern von Überschwemmungen betroffen. Am Abend sollte ein Großteil der Stadt evakuiert werden, teilte die Verwaltung mit.