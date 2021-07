Buch enthüllt die geheimen Tricks von Facebook

Ein weiterer Kritikpunkt: Im US-Wahlkampf 2020 ließ Zuckerberg selbst zu, dass Politiker Falschinformationen auf ihren Facebook-Konten veröffentlichen dürfen. Während der Internet-Gigant in den USA seit geraumer Zeit Hasskommentare löscht, wurden solche Beiträge in Myanmar zugelassen. Es kam zum Genozid an den Rohingya. In Äthiopien gab es Gewaltaufrufe mit Toten.