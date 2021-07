Journalist de Vries nach Mordanschlag gestorben

Der prominente niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries, der am Dienstagabend vor einer Woche mitten in Amsterdam auf offener Straße bei einem Anschlag niedergeschossen wurde, ist tot. Er erlag am Donnerstag in einem Spital seinen schweren Kopfverletzungen. Kollegen und Politiker reagierten bestürzt auf den Tod des bekannten Journalisten.