Schüsse auf Reporter: Zwei Männer festgenommen

Im Fall des Reporters Peter de Vries, der am Dienstagabend im Zentrum von Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen wurde (krone.at berichtete), hat die Polizei zwei Verdächtige in Haft genommen. Dabei handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Rotterdam und einen 35-jährigen polnischen Staatsbürger. Das Duo wird verdächtig, direkt an dem Angriff auf de Vries beteiligt gewesen zu sein. Es soll am Freitag einem Richter vorgeführt werden.