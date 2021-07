Reisen beschleunigen Coronavirus-Ausbreitung stark

Sommerferien in Analyse noch gar nicht erfasst

Zuletzt hatten Reisen ins In- und Ausland nur einen Bruchteil der wöchentlichen Neuinfektionen ausgemacht. Seit Ende Mai lag ihr Anteil an den geklärten Gesamtinfektionen zwischen 1,7 (Kalenderwoche 22 - 31. Mai bis 6. Juni) und 5,2 Prozent (Kalenderwoche 24 - 14. bis 20. Juni). Mit einem weiteren Anstieg dürfte zu rechnen sein - die Sommerferien, die für Familien mit schulpflichtigen Kindern ‘Ab in die Ferien!‘ bedeuten, haben mit 3. bzw. 10. Juli begonnen. Damit verbundene Reisen sind noch gar nicht einerechnet.