So kommen Sie mit dem Auto sicher in den Urlaub

Die Grenzen sind - weitestgehend - geöffnet, die Urlaubslust ist enorm und im Osten haben die Sommerferien begonnen. Viele Österreicher packen ihre Koffer und machen sich auf in den Urlaub. Fast 80 Prozent von ihnen legen die Anreise heuer mit dem eigenen Auto zurück, der Großteil bleibt in Österreich oder zumindest innerhalb der EU. Was Sie bei der Urlaubsfahrt beachten sollten, verraten wir Ihnen hier.