Brunner in Libyen: Für Italien nur „Zwischenfall“

Italien will weiter mit Libyen zusammenarbeiten

Auf die Behauptungen der italienischen Opposition, laut der man sich habe demütigen lassen, antwortete der Innenminister: „Ich denke, das ist eine vereinfachende und etwas provinzielle Art, sich an einem diplomatischen Zwischenfall zu erfreuen, der in keiner Weise der italienischen Delegation zuzuschreiben ist. Wir messen der Zusammenarbeit mit beiden libyschen Seiten große Bedeutung bei“, so der Innenminister mit Blick auf die geteilten Machtverhältnisse in Libyen.