Woher kommt der Hass auf den Kanzler?

Polit-Frust entlädt sich an einem Ungeborenen

Dass es gerade jetzt zu einem solchen Kanzler-Hass kommt, rührt wohl von einer allgemeinen Frustration mit der aktuellen Politik her. Nach den langen Corona-Beschränkungen ist die Stimmung in der Bevölkerung im Keller und wegen ungustiöser Chat-Protokolle und des unsäglichen Hickhacks im U-Ausschuss das Vertrauen in die Politik am Tiefpunkt. Wären morgen Wahlen, würde sich der Frust im Wahlergebnis entladen. So entlädt er sich eben bei einem simplen Baby-Posting.