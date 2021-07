Frankreich stellt Weichen für Corona-Impfpflicht

Am Montag berät die Regierung nun über diverse Gesetzesänderungen, die etwa eine Impfplicht für Pflegekräfte sowie möglicherweise weiterem Personal im Dienstleistungsbereich mit sich bringen sollen. Diese und weitere Schutzmaßnahmen wurden bereits am Freitag von einem wissenschaftlichen Beirat der Regierung empfohlen. So könne rechtzeitig gegengesteuert werden, falls der weitere Verlauf der Pandemie es erfordern sollte.