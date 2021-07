Knapp ein Viertel der Österreicher für Impfpflicht

Impfpflicht ja oder nein? Knapp ein Viertel spricht sich in Österreich laut einer Umfrage für die aktuelle Ausgabe von „profil“ für eine generelle Corona-Impfpflicht im Land aus. Zuletzt waren in manchen Ländern auch Anreize geschaffen worden, die die Bewohner zu einer Impfung gegen das Virus bewegen sollen. Die Haltung der Befragten in diesem Fall fällt recht eindeutig aus.