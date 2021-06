40 Milliarden Euro Corona-Hilfen für Frankreich

Größtes Investitionsprogramm seit US-Marshall-Plan

Wenn auch der Rat der EU-Staaten in den nächsten vier Wochen zustimmt, kann die Auszahlung an die Mitgliedstaaten beginnen. Sie hatten vor einem Jahr ein gemeinsames Aufbauprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro vereinbart - in laufenden Preisen sind das sogar gut 800 Milliarden Euro. Das Geld wird als Schulden aufgenommen und von den EU-Staaten bis 2058 gemeinsam getilgt. Es handelt sich nach Brüsseler Einschätzung um das größte Investitionsprogramm seit dem US-Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg.