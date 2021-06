Corona-krankes Trio saß in dichtbesetzter EM-Arena

Am Samstag bei der Partie Ungarn gegen Frankreich ist genau das eingetreten, was man vermeiden wollte. Wie das ungarische Volksgesundheitszentrum bestätigte, saßen Coronavirus-Infizierte im dichtbesetzten Puskas-Stadion von Budapest. Es handelt sich um drei Zuschauer aus Frankreich, alle drei aus der gleichen Familie - auch ein kleiner ungarischer Bub musste in Quarantäne.