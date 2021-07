Oberösterreich baut Impfangebot ohne Anmeldung aus

Anmeldungsfreier Impf-Samstag

Zusätzlich gibt’s am Wochenende einen „Anmeldungsfreien Impf-Samstag“ – es werden rund 5500 zusätzliche Dosen in den Impfstraßen in den Bezirkssporthallen Braunau, Gmunden und Perg, in der Messehalle Ried, im Einkaufszentrum St. Florian/Inn, im Design Center Linz, in der Stadthalle in Steyr und in der Messehalle Wels bereitgestellt. „Wir freuen uns, dass sich zunehmend Bürgermeister sowie Vereine bei uns melden, die mithelfen wollen, um für ihre Gemeinden und Vereine eine unkomplizierte Impfmöglichkeit und eine hohe Durchimpfung zu erreichen“, so LH-Stv. Christine Haberlander.