Feuerwehrmann rettete Nachbar aus Wohnung

Sind Sie gleich ins Haus?

Man muss in so einem Moment rasch, aber sehr besonnen reagieren und sollte sich auf keinen Fall selbst in Gefahr bringen. Ich bin zum Stiegenhaus, das war rauchfrei. Dann bin ich rauf zur betroffenen Wohnung im ersten Stock. Mein Nachbar hat versucht, den Brand selbst zu löschen. Ich hab’ ihn sofort rausgebracht. Das ist das einzig Richtige in so einer Situation.