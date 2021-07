Arbeiterkammer verklagt Bezahldienstleister Klarna

Der Bezahldienstleister Klarna bietet österreichischen Kunden derzeit an, Mahngebühren zu erlassen. Das reicht der Arbeiterkammer (AK) aber bei Weitem nicht. Die Klarna-Geschäftsbedingungen seien rechtswidrig, daher brachte die AK bereits am 12. Mai Klage beim Wiener Handelsgericht ein. Am 18. Mai wurden zwar die Stockholmer Behörden informiert, aber bisher war das Fintech darüber noch nicht im Bilde. 4000 Beschwerden, fast 2000 davon allein im ersten Halbjahr, sind bei der AK eingegangen.