Ohne Wiener Umfahrung explodieren die Wohnkosten

Wie passen diese Straßenprojekte mit der „Klimamusterstadt“ Wien zusammen?

Wir haben von Anfang an auf Ausbau der Öffis gesetzt. Aber einen neuen Stadtteil in einer Größe von Bregenz kann man nicht ohne Straße bauen. Wir wollen Wohngebiete durch Umlenkung auf die Umfahrung entlasten und Schleichwege in der Donaustadt schließen.