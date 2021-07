Lobau-Projekt: Ludwig gegen Volksbefragung

Ludwig äußerte sich, nachdem er sich bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit seinen Kollegen Michael Müller (Berlin) und Alec von Graffenried (Bern) unter anderem für „mehr Teilhabe“ und „Mitbestimmung“ der Bürger in den Städten ausgesprochen hatte. Auf die Frage der APA, ob nicht auch das Thema Lobau-Autobahn so gelöst werden könnte, äußerte sich der SPÖ-Politiker skeptisch. „Da würde die Frage sein, wer da entscheiden sollte. Ist es die Bevölkerung in Floridsdorf Donaustadt, die am meisten betroffen ist vom Durchzugsverkehr, ist das die gesamte Bevölkerung, ist es die Wiener Bevölkerung oder sind es die Gemeinden, die an Wien angrenzen und ebenfalls von einer positiven Entwicklung betroffen wäre. Da gibt es viele Fragen.“