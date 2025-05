Wiener pflanzt im Marchfeld Gemüse und Hoffnung an

Seit 2021 wird dort im Auftrag des Vereins MUT Gemüse und Kräuter angebaut – nicht für Gourmets, sondern für jene, die sich Tomaten, Kohl und Co. nicht mehr leisten können. 4800 Kilo hat Rogner im Vorjahr aus der Erde geholt. Alles in Handarbeit. Alles kostenlos verteilt – an den Sozial-Greissler beim Wiener Naschmarkt.