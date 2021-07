„Diese Ferien sind jetzt für die Lebensfreude da“

Was steht in den Ferien dann am Stundenplan?

Erlebnisse haben, seine Freundschaften genießen, neue Plätze kennenlernen, Erfahrungen machen: Ein junger Bursch spricht vielleicht endlich ein Mädchen an, das er toll findet. Oder ab in den Klettergarten und Mut zeigen! Solche Erlebnisse sind für die Persönlichkeit ganz wichtig. Und darum dauern die Ferien sicher nicht zu lange.