Grüne warnen: Hitze setzt Umwelt und Menschen zu

Drastische Beispiele zu den Folgen der Hitze für ältere Menschen führte der Intensivmediziner und Internist Moritz Haugk an: Während ein Hitzekollaps, etwa in Form leichter Schwindelgefühle beim Aufstehen, auch jüngere Personen betreffen kann, kenne er aus seiner Tätigkeit als Notarzt weitaus Schlimmeres. „Immer wieder kommt es zu Einsätzen, bei denen die Feuerwehr eine Wohnungstür aufbrechen muss“, und in dieser finde man dann eine tote Person in einer völlig überhitzten Wohnung. „Wir kennen die demografische Entwicklung“, warnte der Vorstand der Notfallabteilung der Klinik Hietzing. Spitäler, Pflegewohnhäuser müssen sich in Zukunft auf schwere Folgen der zunehmenden Hitze vorbereiten.