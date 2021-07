Auf die Hitzewelle folgen Regen, Blitz und Hagel

Während sich im Osten am Donnerstag der bislang heißeste Tag des Jahres anbahnt, erlebt der Westen bereits ein „Donnerwetter“. Vor allem in Vorarlberg sowie in Teilen Tirols startete man mit Wolken, Regenfällen und vereinzelt auch Gewittern in den Tag. Im Laufe des Nachmittags steigt die Unwettergefahr an - und breitet sich auch in Richtung Osten aus.