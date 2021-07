Nur FPÖ dagegen: Gesetz für Ökoenergie beschlossen

Plus von 27 Terawattstunden aus erneuerbaren Quellen geplant

Geplant ist ein Plus von 27 Terawattstunden (TWh) aus erneuerbaren Quellen, was laut Infrastrukturministerium achtmal der Leistung des nie in Betrieb gegangenen Atomreaktors in Zwentendorf entspricht. Der Ausbau gliedert sich in elf TWh Photovoltaik, zehn TWh Windkraft, fünf TWh Wasserkraft und eine TWh Biomasse. Dies, so das Ministerium, entspreche einer Steigerung um 50 Prozent zur bestehenden Ökostrom-Produktion (55,6 TWh).