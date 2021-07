Angehörige anstellen? ÖVP gegen rote Pflegepläne

Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heizte am Wochenende die Pflegedebatte wieder an - und zwar mit seiner Ankündigung, nach burgenländischem Vorbild auch in Wien die Landesanstellung mitsamt Versicherung pflegender Angehöriger umsetzen zu wollen - trotz rechtlicher Schwierigkeiten, wie Hacker sagt. Erwogen wird das auch im ebenfalls SPÖ-regierten Kärnten, in Oberösterreich wird darüber diskutiert. Im Burgenland greifen bislang rund 200 Angehörige von Pflegefällen auf das neue Angebot zurück.