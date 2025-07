Experten einig: „Auf Straka sollte man wetten“

Einige amerikanische Golf-Experten haben Sepp Straka für die British Open in Portrush groß am Zettel stehen. So sagt Josh Berhow von Golf.com: „Straka hat in dieser Saison schon zwei Siege eingefahren. Auch wenn er dieses Jahr bei den bisherigen drei Majors den Cut verpasste, hat Sepp eine großartige Saison. Deshalb können wir ihn durchaus als Überraschungskandidat einstufen. Dass er Links-Golf kann, sah man an seinem zweiten Platz bei den British Open 2023 in Liverpool. Mein Fazit: Er ist ein guter Kandidat, auf den man hier durchaus wetten sollte.“ Pat Mayo erklärte auf golfdigest.com Straka sogar zum heißen Sieganwärter: „Außer Scottie Scheffler spielt in dieser Saison kein Spieler im Durchschnitt mehr gute Annäherungen als er. Der Österreicher hat das Zeug, die ganz große Überraschung zu werden.“