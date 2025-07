Studie zeigt: Eltern sorgen sich mehr um Natur

Immer mehr junge Menschen überlegen, ob Kinder in Zeiten der Klimakrise noch verantwortbar sind. Babys brauchen zahlreiche Windeln, wegen der Wachstumsschübe regelmäßig neue Kleidung, die bei umweltschädlichen Billig-Ketten am günstigsten ist. Es scheint so, dass Eltern ihr persönliches Familienglück wichtiger ist als die Zukunft unseres Planeten.