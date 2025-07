Zerkarien und Algenteppich trüben Badevergnügen

Durch das Hochwasser im Vorjahr gelangten vermehrt Nitrate und Nitrite in den See. Die Rückstände aus umliegenden Flächen habe das Algen- und Pflanzenwachstum massiv angekurbelt, sagen die Bewohner der Seehäuser. Ihre Kritik richtet sich vor allem an die Gemeinde, da See nach dem Hochwasser nicht komplett abgelassen wurde.