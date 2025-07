Syrische Armee zieht sich aus Drusen-Region zurück

Israel bombardiert Regierungszone in Damaskus

Israel – ein enger Verbündeter der USA – hatte am Mittwoch mehrere Ziele in Damaskus bombardiert, unter anderem auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums. Nach Ausbruch der Gewalt zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen in der Provinz Sweida hatte die syrische Regierung Truppen und andere Sicherheitskräfte geschickt. Israel griff daraufhin nach eigenen Angaben zum Schutz der drusischen Minderheit ein – zunächst gerieten syrische Panzer, danach das Hauptquartier der Armee und sogar der Präsidentenpalast in Damaskus ins Visier.