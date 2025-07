„Unverzeihlich“: EM-Aus nach bitterem Fehlschuss

In Norwegen war zuletzt scharfe Kritik an Hegerberg laut geworden. Die 30-Jährige erzielte am Mittwoch aber noch ihren Treffer. Nach einem langen Ball von Maren Mjelde zögerte Italiens Torfrau Laura Giuliani beim Herauslaufen, Hegerberg spitzelte den Ball an ihr vorbei und ins Tor. Die Norwegerinnen waren dem Siegestor danach näher, nutzten ihre Chancen aber nicht. So gab es am Ende aufgrund eines Last-Minute-Tors der Italienerinnen das bittere Aus!