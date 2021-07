Gegen Korruption: Der Teufel steckt im Detail

2. Also zum großen Teil ältere Personen, die glaubhaft in Österreich „nichts mehr werden wollen“. Das kann Zufall sein. Oder bedeutet das im Umkehrschluss, dass aktiv im Berufsleben stehende Menschen zögern, weil es gegen die Mächtigen im Land geht und die Beteiligung den eigenen Karriereplänen schaden könnte? Es ist naturgemäß so, dass der Kampf für die Inhalte eines derartigen Volksbegehrens sich gegen jene richtet, die in Österreichs Politik, Wirtschaft oder Medien hohe Positionen innehaben.