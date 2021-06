Jeff Bezos will mit seinem Bruder ins All fliegen

„Seitdem ich fünf Jahre alt bin, träume ich davon, ins Weltall zu reisen. Am 20. Juli werde ich diese Reise mit meinem Bruder antreten. Das größte Abenteuer, mit meinem besten Freund“, so Bezos in seinem Posting, das er mit dem offiziellen lateinischen Firmenmotto von Blue Origin versah: Gradatim Ferociter - was so viel bedeutet wie „Schritt für Schritt, aber fest entschlossen“.