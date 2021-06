Internetuser wollen, dass Jeff Bezos im All bleibt

Am 20. Juli fliegt Amazon-Gründer Jeff Bezos mit einer Rakete seiner Raumfahrtfirma Blue Origin ins All. Geht es nach den Organisatoren einer wohl nicht ganz ernst gemeinten Online-Petition, kann er da auch bleiben: Sie haben bereits mehr als 17.000 Unterschriften dafür gesammelt, Bezos nicht wieder in den Erdorbit eintreten zu lassen.