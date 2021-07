NATO verließ Hauptstützpunkt in Afghanistan

Wann genau die letzten US- und NATO-Soldaten Bagram verlassen hatten, sagte der US-Armeevertreter, der anonym bleiben wollte, nicht. Auch zum Zeitpunkt, an dem die US-Armee den Luftwaffenstützpunkt offiziell an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben will, äußerte er sich nicht. Österreich hat seine wenigen Bundesheersoldaten bereits aus Afghanistan abgezogen.