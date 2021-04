Taliban fordern Abzug aus Afghanistan bis 1. Mai

Biden: „Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden“

Am Dienstag war bekannt geworden, dass US-Präsident Biden plant, die US-Soldaten ohne Bedingungen bis zum 11. September abzuziehen - deutlich später als mit den Taliban im vergangenen Jahr in einem Abkommen noch in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump vereinbart. Biden sprach sich auch am Mittwoch für das von ihm angekündigte symbolträchtige Datum aus. „Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden“, sagte Biden am Mittwoch nach im Voraus veröffentlichten Auszügen aus einer Rede. „Es ist Zeit für die amerikanischen Truppen, nach Hause zu kommen.“ Es sei nicht möglich, die Militärpräsenz immer wieder in der Erwartung zu verlängern oder zu vergrößern, die „idealen Bedingungen“ für einen Abzug zu schaffen.