Letzter heimischer Soldat verlässt Afghanistan

„Gefährliche Lage für eigene Soldaten“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hatte sich im Mai in Brüssel zum Abzug zurückhaltend geäußert. Aus Sicht der USA und der NATO seien die Ziele wie etwa das Zurückdrängen von Terrororganisationen wie Al-Kaida „ausreichend erfüllt“, hatte Tanner nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister erklärt. Dass sich durch den Abzug „die Sicherheitslage in Afghanistan nicht verbessert, ist auch logisch“. „Logisch“ sei zudem, dass die militant-islamistischen Taliban in dem Land am Hindukusch weiter massiv an Raum gewinnen werden, so Tanner. Deswegen sei es „besonders wichtig“, den Einsatzraum so schnell wie möglich zu verlassen, „denn umso weniger NATO-Truppen in Afghanistan sind, desto gefährlicher wird die Lage für die eigenen Soldaten“.