Schwere Gefechte in Afghanistan, Dutzende Tote?

Der örtliche Polizeichef und mindestens acht seiner Polizisten seien ums Leben gekommen, sagte der Bezirksgouverneur Abdul Baki Hashimi der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Mindestens sieben Bezirke sind in den vergangenen Tagen an die Taliban gefallen, drei alleine seit Donnerstag in der Nacht (Ortszeit).