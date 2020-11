Trump drückt bei Truppenabzug aufs Tempo

Längster Krieg in der Geschichte der USA

Der Krieg in Afghanistan ist der längste in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Seit 2001 sind US-Soldaten in dem Krisenstaat. Nach den Anschlägen vom 11. September jenes Jahres waren von den USA angeführte Truppen dort einmarschiert. Seit fast zwei Jahrzehnten kämpfen Islamisten in Afghanistan für den Abzug der internationalen Truppen.