Afghanische Übersetzer bangen um ihr Leben

Tausende fliehen vor Taliban

Angesichts der Kämpfe um die nordafghanische Stadt Kunduz haben rund 5000 Familien die gleichnamige Provinz verlassen. Etwa 2000 Familien seien in die Hauptstadt Kabul oder in andere Provinzen geflohen, sagte der Direktor der Abteilung für Flüchtlinge und Repatriierung in Kunduz, Ghulam Sakhi Razuli, am Samstag. Die Kämpfer behaupten, fast 90 der 400 Bezirke des Landes erobert zu haben. Die Regierung widerspricht den Angaben, diese sind aber nur schwer von unabhängiger Seite zu verifizieren.