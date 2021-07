Juckt es überhaupt noch jemanden?

Das Problem: Einige Geschlechtskrankheiten machen zu Beginn kaum oder keine Symptome. Obwohl man nichts merkt, kann man sie also übertragen. Vor der Pandemie sind vor allem Syphilis- und Chlamydien-Infektionen stark angestiegen. Auf Partys mit Sex und Drogen fühlen sie sich angeblich besonders wohl. Aber auch dort, wo man am wenigsten damit rechnet, kommt es zu Ansteckungen mit sexuell übertragbaren Krankheiten: in eigentlich treuen, heterosexuellen Zweierbeziehungen, in denen es zu außerpartnerschaftlichen Sexkontakten kommt. In Paarbeziehungen wird eine (mittlerweile sehr gut behandelbare) HIV-Infektion zum Beispiel oft erst in einem späten Stadium entdeckt, weil das Vorurteil besteht, heterosexuelle Paare wären davon nicht betroffen.