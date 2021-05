Der HIV-Test darf kein Tabu mehr sein!

„Wird HIV zu spät erkannt, können die an sich guten Therapien nicht richtig wirken. Für den Patienten selbst drohen dann 10 bis 20 Jahre weniger Lebenserwartung“, erklärt Dr. Alexander Zoufaly, Präsident der Österreichischen AIDS Gesellschaft. „Dabei könnten durch die rechtzeitige Diagnose und Behandlung Folgeerscheinungen und Übertragungen nachhaltig vermieden werden.“ Während den Lockdown-Monaten sind die Diagnosen zurück gegangen, was allerdings der Gesamtsituation geschuldet sein dürfte, denn: „Natürlich sind die Menschen auch in der Pandemie sexuell aktiv, deshalb ist das Thema stets präsent“, so Andrea Brunner.